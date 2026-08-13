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Нападающий "Зенита" прокомментировал возможный уход этим летом

Вингер сборной Бразилии Луис Энрике отреагировал на слухи о возможном уходе из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Не хочу говорить о своем уходе. Я сосредоточен на игре за "Зенит", мы с семьей очень счастливы. Рад, что нахожусь в Петербурге.

Поэтому адресую этот вопрос своим агентам, они занимаются решениями по моему будущему. Я же сфокусирован на "Зените" и хочу делать все, чтобы помочь команде", - сказал Энрике.

Луис Энрике играет за "Зенит" с января прошлого года. Вингер сборной Бразилии перешел из "Ботафого" и подписал контракт с петербургским клубом до конца декабря 2028-го. В составе сине-бело-голубых 25-летний нападающий провел 51 матч во всех турнирах и отметился 8 забитыми голами, а также отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает бразильца в 24 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

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