Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
1 - 0 1 0
Босния и ГерцеговинаПерерыв
Испания
22:00
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Родина
17:00
АкронНе начат
Спартак
17:00
Спартак КостромаНе начат

Орлов считает, что игрок "Зенита" заинтересует топ-клубы после ЧМ-2026

Выступление Дугласа Сантоса на чемпионате мира - 2026 прокомментировал Геннадий Орлов.
Фото: ФИФА
По мнению комментатора, защитник "Зенита" проводит сильный турнир и уже сейчас может заинтересовать европейские клубы. Орлов считает, что 32-летний футболист полностью оправдал доверие тренерского штаба сборной Бразилии.

- Дуглас Сантос точно пришёлся ко двору. Хорош в отборе, мобилен. Подключается в атаку. Вполне допускаю, что после ЧМ он получит достойное предложение от серьёзного клуба. Его игра говорит сама за себя, - приводит слова Орлова "Спорт-Экспресс".

На нынешнем чемпионате мира Сантос принял участие во всех четырёх матчах сборной Бразилии. Впереди команду Карло Анчелотти ждёт встреча с Норвегией в 1/8 финала.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится