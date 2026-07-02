Семак: хочется, чтобы Дуглас Сантос и Луис Энрике выиграли ЧМ-2026

Чем дальше они пройдут, тем лучше. И вообще хочется, чтобы выиграли турнир, о победе в котором мечтают все футболисты", - сказал Семак.
Крайний левый защитник Дуглас Сантос и фланговый назадающий Луис Энрике принимают этим летом участие в составе сборной Бразилии в чемпионате мира. Ранее бразильцы одержали волевую победу над национальной командой Японии со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026, где им будет противостоять сборная Норвегии. Матч состоится в это воскресенье, 5 июля.
Источник: "Матч ТВ"