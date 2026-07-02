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Семак: хочется, чтобы Дуглас Сантос и Луис Энрике выиграли ЧМ-2026

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об участии игроком команды на чемпионате мира в составе сборной Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
"С одной стороны, нам хочется, чтобы они как можно быстрее вернулись. С другой, конечно, за них переживаем на чемпионате мира.

Чем дальше они пройдут, тем лучше. И вообще хочется, чтобы выиграли турнир, о победе в котором мечтают все футболисты", - сказал Семак.

Крайний левый защитник Дуглас Сантос и фланговый назадающий Луис Энрике принимают этим летом участие в составе сборной Бразилии в чемпионате мира. Ранее бразильцы одержали волевую победу над национальной командой Японии со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026, где им будет противостоять сборная Норвегии. Матч состоится в это воскресенье, 5 июля.

Источник: "Матч ТВ"

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