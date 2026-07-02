Вратарь "Динамо" Мх объяснил феномен голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи

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"Феномен Возиньи в трудоспособности. Судя по всему, в 41 год он все еще тренируется на максимум. Он явно готовился к чемпионату мира, и плоды его тренировок показали, что он достоин быть на этом турнире", - сказал Волк.