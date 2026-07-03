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Гендир "Спартака" назвал сборную, которая впечатлила его на ЧМ-2026

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов назвал сборную, которая впечатлила его на ЧМ-2026.
Фото: SCMP
По словам Некрасова, его впечатлила сборная Франции на ЧМ-2026.

- Недавно впечатлила Франция. Это было что-то действительно невообразимое. К ним добавился Олисе — жемчужина, которая раскрывает реально всех.

Казалось бы, куда дальше уже раскрывать того же Мбаппе. Но он добавляет ярких красок, - приводит слова Некрасова "СЭ".

На групповом этапе чемпионата мира-2026 национальная команда Франции одержала три победы в трех встречах и прошла в следующий этап с первого места. В 1/16 финала мундиаля команда Дидье Дешама одержала победу над сборной Швеции со счетом 3:0, в 1/8 турнира французы сыграют с Парагваем.

Напомним, что сборная Франции дошла до финала чемпионата мира 2022 года, где уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти. Французы становились чемпионами мира в 2018 году.

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