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Гендир "Спартака" назвал сборную, которая впечатлила его на ЧМ-2026
Сегодня, 10:57
Генеральный директор "
Спартака
" Сергей Некрасов назвал сборную, которая впечатлила его на ЧМ-2026.
Фото: SCMP
По словам Некрасова, его впечатлила сборная Франции на ЧМ-2026.
- Недавно впечатлила Франция. Это было что-то действительно невообразимое. К ним добавился Олисе — жемчужина, которая раскрывает реально всех.
Казалось бы, куда дальше уже раскрывать того же Мбаппе. Но он добавляет ярких красок, - приводит слова Некрасова
"СЭ"
.
На групповом этапе чемпионата мира-2026 национальная команда Франции одержала три победы в трех встречах и прошла в следующий этап с первого места. В 1/16 финала мундиаля команда Дидье Дешама одержала победу над сборной Швеции со счетом 3:0, в 1/8 турнира французы сыграют с Парагваем.
Напомним, что сборная Франции дошла до финала чемпионата мира 2022 года, где уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти. Французы становились чемпионами мира в 2018 году.
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Сергей Некрасов
Спартак
Сборная Франции
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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