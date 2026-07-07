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Амирханов - о возвращении России на международную арену: рано или поздно мы должны вернуться

Тренер московского "Динамо" U-17 и чемпион Европы среди юношей Роман Амирханов с оптимизмом воспринял решение допустить российские сборные до 15 лет к чемпионату мира в Азербайджане.
Фото: ФК "Динамо"
- Наши юношеские сборные до 15 лет допустили на чемпионат мира в Азербайджане. Можно сказать, что дверь перед нами наконец приоткрывается?

- Очень бы хотелось, чтобы рано или поздно наши команды вернулись на международную арену. Чем раньше - тем лучше. Верю в это и очень надеюсь. Думаю, что допуск юношеских сборных на этот турнир - только начало, и дальше уже должно быть лучше. То, что хоть допустили ребят до 15 лет - уже хорошо.

Знаю, что в некоторых видах спорта нас уже допустили с флагом и гимном, и это тоже позволяет смотреть в будущее нашего футбола на международных соревнованиях с оптимизмом. Рано или поздно мы должны вернуться.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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