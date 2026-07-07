Газизов: Роналду - великий, Месси - величайший

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- Не хочу их сравнивать, каждый по-своему хорош. Тут все просто: Роналду - великий, Месси - величайший. Оба достойны самых лестных слов, - приводит слова Газизова "РБ Спорт"

По мнению функционера, оба форварда заслуживают самых высоких оценок, однако аргентинец все же стоит особняком.Португалец уже завершил выступление на чемпионате мира - 2026, уступив вместе со своей сборной Испании в 1/8 финала. Месси же продолжает борьбу за титул: 7 июля команда Аргентины встретится с Египтом за место в четвертьфинале.