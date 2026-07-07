Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, калининградский клуб уже близок к завершению сделки по переходу 18-летнего футболиста.
Сообщается, что за трансфер игрока "Балтика" заплатит около 10 миллионов рублей. Медведев подпишет контракт сроком на четыре года.
"Балтика" в прошлом сезоне финишировала на шестой строчке в таблице. Новый сезон стартует в конце июля.
"Балтика" близка к покупке защитника "Зенита" - источник
Защитник "Зенита" Артем Медведев может продолжить карьеру в "Балтике".
Фото: ФК "Зенит"