По мнению тренера юношеской команды московского "Динамо" U-17, объективно оценить национальную команду можно будет только после ее возвращения на международную арену.
- Это сложно. Здесь надо смотреть, когда наша сборная будет выступать на международных соревнованиях. Думаю, что в скором времени увидим нашу сборную в матчах с европейскими командами, и уже посмотрим. Я на это очень надеюсь. Пока же судить очень тяжело, - сказал Амирханов в интервью Rusfootball.info.
Напомним, сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи из-за бана со стороны ФИФА и УЕФА.
Амирханов: думаю, что в скором времени увидим нашу сборную в матчах с европейскими командами
Роман Амирханов пока не спешит делать выводы об уровне сборной России.
Фото: ФК "Динамо"