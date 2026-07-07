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Амирханов: думаю, что в скором времени увидим нашу сборную в матчах с европейскими командами

Роман Амирханов пока не спешит делать выводы об уровне сборной России.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению тренера юношеской команды московского "Динамо" U-17, объективно оценить национальную команду можно будет только после ее возвращения на международную арену.

- Это сложно. Здесь надо смотреть, когда наша сборная будет выступать на международных соревнованиях. Думаю, что в скором времени увидим нашу сборную в матчах с европейскими командами, и уже посмотрим. Я на это очень надеюсь. Пока же судить очень тяжело, - сказал Амирханов в интервью Rusfootball.info.

Напомним, сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи из-за бана со стороны ФИФА и УЕФА.

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