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"Оренбург" арендовал аргентинского вингера

Аргентинский полузащитник Бенхамин Бош продолжит карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Оренбург"
"Оренбург" официально объявил о переходе 21-летнего вингера из "Велес Сарсфилда". Футболист будет выступать за команду на правах аренды до завершения сезона-2026/27. При этом соглашение предусматривает возможность последующего выкупа игрока.

Бош является воспитанником "Велес Сарсфилда". За свою карьеру он также успел поиграть за "Платенсе" на правах аренды и вызывался в юношеские и молодежную сборные Аргентины.

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