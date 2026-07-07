"Оренбург" арендовал аргентинского вингера

Аргентинский полузащитник Бенхамин Бош продолжит карьеру в чемпионате России.



Фото: ФК "Оренбург"

"Оренбург" официально объявил о переходе 21-летнего вингера из "Велес Сарсфилда". Футболист будет выступать за команду на правах аренды до завершения сезона-2026/27. При этом соглашение предусматривает возможность последующего выкупа игрока.



Бош является воспитанником "Велес Сарсфилда". За свою карьеру он также успел поиграть за "Платенсе" на правах аренды и вызывался в юношеские и молодежную сборные Аргентины.