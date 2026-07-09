Суперкомпьютер спрогнозировал исход четвертьфиналов ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta спрогнозировал исход четвертьфинальной стадии чемпионата мира - 2026, назвав команды, которые с наибольшей вероятностью продолжат борьбу за трофей.



Фото: ФИФА

По расчетам Opta, путевки в полуфинал завоюют сборные Франции, Испании, Англии и Аргентины. Четвертьфинальные встречи мирового первенства пройдут с 9 по 12 июля.



Действующим чемпионом мира остается Аргентина, которая четыре года назад в финале турнира в Катаре одолела Францию в серии пенальти. Нынешний чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики. Финал пройдёт 19 июля.