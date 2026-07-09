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Сёмин не считает Германию и Нидерланды топ-сборными
Сегодня, 14:35
Юрий Сёмин считает, что сборные Германии и Нидерландов уже не относятся к числу ведущих команд мирового футбола.
Фото: ФИФА
По мнению экс-рулевого "
Локомотива
", обе национальные команды давно утратили прежние позиции и до сих пор не смогли вернуться на прежний уровень.
- Сборные Германии и Нидерландов давно не в лидерах мирового футбола. Когда они последний раз были в финале ЧМ? Сейчас и не вспомним. Перестроиться за этот период они не смогли, - передаёт слова Сёмина
"Чемпионат"
.
На чемпионате мира - 2026 обе европейские сборные завершили выступление уже на стадии 1/16 финала. Немцы уступили Парагваю в серии пенальти, а Нидерланды также в серии одиннадцатиметровых проиграли Марокко.
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Юрий Семин
Сборная Германии
Сборная Нидерландов
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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