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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
23:00
МароккоНе начат

Сёмин не считает Германию и Нидерланды топ-сборными

Юрий Сёмин считает, что сборные Германии и Нидерландов уже не относятся к числу ведущих команд мирового футбола.
Фото: ФИФА
По мнению экс-рулевого "Локомотива", обе национальные команды давно утратили прежние позиции и до сих пор не смогли вернуться на прежний уровень.

- Сборные Германии и Нидерландов давно не в лидерах мирового футбола. Когда они последний раз были в финале ЧМ? Сейчас и не вспомним. Перестроиться за этот период они не смогли, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".

На чемпионате мира - 2026 обе европейские сборные завершили выступление уже на стадии 1/16 финала. Немцы уступили Парагваю в серии пенальти, а Нидерланды также в серии одиннадцатиметровых проиграли Марокко.

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