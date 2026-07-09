Генич дал прогноз на матч Франция - Марокко

Константин Генич не ждет голевой феерии в четвертьфинальном матче чемпионата мира - 2026 между Францией и Марокко.



Фото: ФИФА





- Большого количества голов ждать не стоит. Мой прогноз - ТМ (2,5). Играют победитель Кубка Африки против команды, которая в 21-м веке чаще всех играла в финале, - цитирует Генича "РБ Спорт"

Матч Франция - Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Победитель противостояния станет первым полуфиналистом чемпионата мира. По мнению комментатора, встреча получится осторожной, несмотря на атакующий потенциал обеих сборных.Матч Франция - Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Победитель противостояния станет первым полуфиналистом чемпионата мира.