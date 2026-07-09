"Балтика" согласовала контракт с игроком "Ростова" - источник

Нападающий "Ростова" Егор Голенков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Ростов"

По данным Sport Baza, интерес к 27-летнему форварду проявляет "Балтика", которая уже согласовала с игроком условия личного контракта.



При этом переговоры между клубами пока продолжаются. Сообщается, что ростовчане рассчитывают выручить за трансфер около четырех миллионов евро, тогда как калининградцы пытаются снизить сумму сделки. Сам Голенков, как утверждает источник, готов к переходу.



В минувшем сезоне форвард провел 36 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

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