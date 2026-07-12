Экс-игрок "Спартака" Мельгарехо может вернуться в РПЛ

"Сейчас Лоренсо переживает очень хороший момент в своей футбольной карьере. Он чувствует себя прекрасно. Возвращение в Россию? Если будет хорошее предложение, тогда будем смотреть", - сказал Блас Sport24.
Лоренсо Мельгарехо выступал в составе московского "Спартака" с 2016 по 2020 год. Всего в РПЛ нападающий провел 135 матчей, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.
На данный момент футболист является капитаном парагвайского "Либертада". Трансферная стоимость 35-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 275 тысяч евро.