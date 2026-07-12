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Экс-игрок "Спартака" Мельгарехо может вернуться в РПЛ

Отец экс-игрока "Спартака" и "Кубани" Лоренсо Мельгарехо, Блас Мельгарехо, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас Лоренсо переживает очень хороший момент в своей футбольной карьере. Он чувствует себя прекрасно. Возвращение в Россию? Если будет хорошее предложение, тогда будем смотреть", - сказал Блас Sport24.

Лоренсо Мельгарехо выступал в составе московского "Спартака" с 2016 по 2020 год. Всего в РПЛ нападающий провел 135 матчей, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

На данный момент футболист является капитаном парагвайского "Либертада". Трансферная стоимость 35-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 275 тысяч евро.

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