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Вахания высказался об уходе Сперцяна в "Аль-Ахли"

Новичок "Краснодара" Илья Вахания высказался о переходе Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".
Фото: личный архив Эдуарда Сперцяна
Илья Вахания надеется, что клуб безболезненно заменит Сперцяна.

"Когда уходит капитан, лучший ассистент и один из лучших футболистов лиги - это в любом случае потеря, но надеюсь, что есть внутренние ресурсы - и вот подписание было недавно. Надеюсь, что заменим его безболезненно", - сказал Вахания "Чемпионату".

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Футболист выступал за основную команду "быков" с 2021 по 2026 год, а также был капитаном команды.

7 июня атакующий полузащитник официально перешел в "Аль-Ахли". 26-летний игрок подписал соглашение с новым клубом до 2030 года.

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