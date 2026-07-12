Вахания высказался об уходе Сперцяна в "Аль-Ахли"

Новичок "Краснодара" Илья Вахания высказался о переходе Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".

Фото: личный архив Эдуарда Сперцяна

"Когда уходит капитан, лучший ассистент и один из лучших футболистов лиги - это в любом случае потеря, но надеюсь, что есть внутренние ресурсы - и вот подписание было недавно. Надеюсь, что заменим его безболезненно", - сказал Вахания "Чемпионату"

Илья Вахания надеется, что клуб безболезненно заменит Сперцяна.Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Футболист выступал за основную команду "быков" с 2021 по 2026 год, а также был капитаном команды.7 июня атакующий полузащитник официально перешел в "Аль-Ахли". 26-летний игрок подписал соглашение с новым клубом до 2030 года.