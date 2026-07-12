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Канчельскис ответил, кто станет победителем ЧМ-2026

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил, кого считает фаворитом текущего мундиаля.
Фото: Getty Images
Андрей Канчельскис считает, что чемпионом мира станет победитель матча Франция - Испания.

"Думаю, Франция и Испания сыграют маленький финал. В моём понимании победителем чемпионата мира станет команда, которая выиграет в этом матче", - сказал Канчельскис "Чемпионату".

Во вторник, 14 июля, состоится матч в рамках полуфинала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании. Встреча пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Техасе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Также в финале мундиаля сыграет победитель пары Англия - Аргентина.

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