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Канчельскис ответил, кто станет победителем ЧМ-2026
Сегодня, 19:53
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил, кого считает фаворитом текущего мундиаля.
Фото: Getty Images
Андрей Канчельскис считает, что чемпионом мира станет победитель матча Франция - Испания.
"Думаю, Франция и Испания сыграют маленький финал. В моём понимании победителем чемпионата мира станет команда, которая выиграет в этом матче", - сказал Канчельскис
"Чемпионату"
.
Во вторник, 14 июля, состоится матч в рамках полуфинала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании. Встреча пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Техасе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Также в финале мундиаля сыграет победитель пары Англия - Аргентина.
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Андрей Канчельскис
ЧМ-2026
Сборная Испании
Сборная Франции
Опубликовал:
Данил Пелих
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