Канчельскис ответил, кто станет победителем ЧМ-2026

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил, кого считает фаворитом текущего мундиаля.

Фото: Getty Images

"Думаю, Франция и Испания сыграют маленький финал. В моём понимании победителем чемпионата мира станет команда, которая выиграет в этом матче", - сказал Канчельскис "Чемпионату"

Андрей Канчельскис считает, что чемпионом мира станет победитель матча Франция - Испания.Во вторник, 14 июля, состоится матч в рамках полуфинала чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании. Встреча пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Техасе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.Также в финале мундиаля сыграет победитель пары Англия - Аргентина.