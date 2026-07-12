Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
4 - 2 4 2
РоторЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
СочиЗавершен
Спартак Кострома
3 - 1 3 1
КАМАЗЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
3 - 1 3 1
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
3 - 1 3 1
Црвена ЗвездаЗавершен

Тренер сборной Египта рассказал, как пытался избавить игроков от страха перед Месси

Рулевой сборной Египта Хоссам Хассан признался, что во время подготовки к матчу чемпионата мира - 2026 против Аргентины сознательно избегал упоминаний Лионеля Месси.
Фото: ФИФА
Наставник объяснил, что хотел избавить своих футболистов от психологического давления перед встречей с одним из лучших игроков мира.

- Слово "Месси" может немного пугать некоторых футболистов. Когда я привожу тактический пример в ходе бесед, и Месси делает какое-то движение, я сам избегаю называть его имя. Я предпочитаю говорить "игрок номер 10" или "игрок под таким-то номером", чтобы убрать у них из головы чрезмерное уважение или страх, - цитирует Хассана Mundo Deportivo.

Несмотря на выбранный подход, египтяне не сумели удержать преимущество в матче 1/8 финала. Ведя со счётом 2:0, команда пропустила трижды в концовке и уступила Аргентине, которая впоследствии добралась до полуфинала турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится