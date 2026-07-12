Тренер сборной Египта рассказал, как пытался избавить игроков от страха перед Месси

Рулевой сборной Египта Хоссам Хассан признался, что во время подготовки к матчу чемпионата мира - 2026 против Аргентины сознательно избегал упоминаний Лионеля Месси.



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- Слово "Месси" может немного пугать некоторых футболистов. Когда я привожу тактический пример в ходе бесед, и Месси делает какое-то движение, я сам избегаю называть его имя. Я предпочитаю говорить "игрок номер 10" или "игрок под таким-то номером", чтобы убрать у них из головы чрезмерное уважение или страх, - цитирует Хассана Mundo Deportivo.

Наставник объяснил, что хотел избавить своих футболистов от психологического давления перед встречей с одним из лучших игроков мира.Несмотря на выбранный подход, египтяне не сумели удержать преимущество в матче 1/8 финала. Ведя со счётом 2:0, команда пропустила трижды в концовке и уступила Аргентине, которая впоследствии добралась до полуфинала турнира.