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Семак подвёл итоги матча с "Црвеной Звездой"

После победы над "Црвеной Звездой" наставник "Зенита" Сергей Семак признался, что главным итогом встречи считает отсутствие травм у своих футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
Рулевой отметил, что сейчас команда находится под серьёзными нагрузками, поэтому результат контрольной игры не был приоритетом.

- Самое важное, что никто не получил травму. Тренируемся много, целенаправленно к матчам не готовимся. Игра получилась хорошая, много единоборств, хорошее движение. Были и хорошие действия со стороны нашей команды, и ошибки, над которыми нужно работать. Спасибо болельщикам, что пришли поддержать нашу команду. Потрясающе играть в такой атмосфере, - цитирует главного тренера "Чемпионат".

Контрольный матч на "Газпром Арене" завершился победой петербуржцев со счётом 3:1. До старта официального сезона "Зенит" проведёт ещё одну товарищескую встречу - 13 июля команда сыграет с махачкалинским "Динамо". Затем коллектив Сергея Семака встретится со "Спартаком" в матче за Суперкубок России.

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