Экс-арбитр указал на нарушение перед первым голом Англии

Версия ФИФА о спорном эпизоде в четвертьфинальном матче между Норвегией и Англией не убедила бывшего арбитра ФИФА Сергея Лапочкина.



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- Судя по траектории, точно было касание. Мы не знаем, как эти датчики настроены или не настроены. Может, он настроен только на игроков. Я верю своим глазам. Точно было воздействие. Должен быть назначен спорный мяч, - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ"

Ранее организация заявила, что встроенный в мяч датчик не обнаружил контакта с подвесным кабелем, поэтому оснований отменять гол англичан не было.Напомним, спорный эпизод произошёл незадолго до первого гола Англии. После выноса Эрьяна Нюланда мяч изменил направление, а затем англичане организовали результативную атаку. В итоге команда Томаса Тухеля одержала волевую победу над Норвегией со счётом 2:1 и вышла в полуфинал, где сыграет со сборной Аргентины.