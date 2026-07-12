Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
4 - 2 4 2
РоторЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
СочиЗавершен
Спартак Кострома
3 - 1 3 1
КАМАЗЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
3 - 1 3 1
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
3 - 1 3 1
Црвена ЗвездаЗавершен

Экс-арбитр указал на нарушение перед первым голом Англии

Версия ФИФА о спорном эпизоде в четвертьфинальном матче между Норвегией и Англией не убедила бывшего арбитра ФИФА Сергея Лапочкина.
Фото: ФИФА
Ранее организация заявила, что встроенный в мяч датчик не обнаружил контакта с подвесным кабелем, поэтому оснований отменять гол англичан не было.

- Судя по траектории, точно было касание. Мы не знаем, как эти датчики настроены или не настроены. Может, он настроен только на игроков. Я верю своим глазам. Точно было воздействие. Должен быть назначен спорный мяч, - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

Напомним, спорный эпизод произошёл незадолго до первого гола Англии. После выноса Эрьяна Нюланда мяч изменил направление, а затем англичане организовали результативную атаку. В итоге команда Томаса Тухеля одержала волевую победу над Норвегией со счётом 2:1 и вышла в полуфинал, где сыграет со сборной Аргентины.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится