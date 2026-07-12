Корнаухов - о Норвегии: фантастические ребята играют в этой команде

Выступление сборной Норвегии на чемпионате мира - 2026 заслуживает высокой оценки, считает бывший футболист Олег Корнаухов.



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- В сборной Норвегии подобралось очень хорошее поколение, фантастические ребята играют в этой команде. И сама организация игры вызывает уважение. Они набираются опыта, на следующем турнире могут выстрелить, - сказал Корнаухов в эфире "Матч ТВ".

По мнению эксперта, нынешняя команда Столе Сольбаккена обладает большим потенциалом и способна добиться ещё более серьёзных результатов в будущем.Норвежцы впервые за 28 лет сыграли на чемпионате мира и сумели дойти до четвертьфинала. На групповом этапе скандинавы финишировали вторыми в квартете с Францией, Сенегалом и Ираком, после чего поочерёдно выбили Кот-д'Ивуар и Бразилию. Остановить команду смогла лишь Англия, победившая в четвертьфинале со счётом 2:1.