Хавбек Аргентины признался, что давно мечтал сыграть против Англии

Полуфинал чемпионата мира - 2026 между Аргентиной и Англией станет особенным для полузащитника "альбиселесте" Леандро Паредеса.



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- Давно думал о поединке против англичан на мундиале. Мечтал принять участие в таком матче. Это будет очень сложная игра. Продолжайте верить в нашу команду, - передаёт слова Паредеса Mundo Deportivo.

После победы над Швейцарией хавбек признался, что давно рассчитывал получить возможность сыграть против англичан на мировом первенстве.Путёвку в полуфинал команда Лионеля Скалони завоевала благодаря победе над Швейцарией со счётом 3:1 в дополнительное время. Теперь действующим чемпионам мира предстоит борьба с Англией за место в решающем матче турнира.Встреча состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.