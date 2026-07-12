Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
4 - 2 4 2
РоторЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
СочиЗавершен
Спартак Кострома
3 - 1 3 1
КАМАЗЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
1 - 2 1 2
АнглияЗавершен
Аргентина
3 - 1 3 1
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
3 - 1 3 1
Црвена ЗвездаЗавершен

Хавбек Аргентины признался, что давно мечтал сыграть против Англии

Полуфинал чемпионата мира - 2026 между Аргентиной и Англией станет особенным для полузащитника "альбиселесте" Леандро Паредеса.
Фото: Getty Images
После победы над Швейцарией хавбек признался, что давно рассчитывал получить возможность сыграть против англичан на мировом первенстве.

- Давно думал о поединке против англичан на мундиале. Мечтал принять участие в таком матче. Это будет очень сложная игра. Продолжайте верить в нашу команду, - передаёт слова Паредеса Mundo Deportivo.

Путёвку в полуфинал команда Лионеля Скалони завоевала благодаря победе над Швейцарией со счётом 3:1 в дополнительное время. Теперь действующим чемпионам мира предстоит борьба с Англией за место в решающем матче турнира.

Встреча состоится 15 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится