Карпукас поддержал Монтеса после вылета Мексики с ЧМ-2026

После завершения выступления сборной Мексики на домашнем чемпионате мира Артём Карпукас написал Сесару Монтесу.



Фото: ФИФА





- После первой победы Мексики написал ему: "Молодцы, продолжайте". После вылета написал ему, что они заслужили пройти дальше и большие молодцы, жду его в Москве, - передаёт слова Карпукаса "Матч ТВ"

Мексиканцы завершили борьбу на стадии 1/8 финала, уступив сборной Англии со счётом 2:3. Несмотря на ранний вылет, хозяева турнира оставили хорошее впечатление своим выступлением.



На нынешнем мундиале защитник появился на поле в четырёх матчах из пяти, а также получил одну красную карточку. Полузащитник " Локомотива " рассказал, что таким образом решил поддержать партнёра по команде.Мексиканцы завершили борьбу на стадии 1/8 финала, уступив сборной Англии со счётом 2:3. Несмотря на ранний вылет, хозяева турнира оставили хорошее впечатление своим выступлением.На нынешнем мундиале защитник появился на поле в четырёх матчах из пяти, а также получил одну красную карточку.