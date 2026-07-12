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Геркус отреагировал на интерес "Зенита" к Тюкавину

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что интерес "Зенита" к нападающему "Динамо" Константину Тюкавину выглядит вполне закономерным.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению функционера, петербургский клуб стремится подписать российского форварда, а самому футболисту стоит всерьёз рассмотреть такой вариант.

- "Зенит" всё делает правильно. Он идёт за лучшим русским нападающим. Если москвичи оставляют футболиста, то понятно, что Тюкавин будет рассчитывать на борьбу за трофей. Также должен быть пересмотрен контракт нападающего. Сможет ли "Динамо" бороться за трофей? Это вопрос. Последние 50 лет не получалось. Я бы на месте Тюкавина перешёл в "Зенит", - приводит слова Геркуса "Спорт-Экспресс".

В прошлом сезоне чемпионата России 24-летний форвард провёл 22 матча, в которых забил 10 мячей и сделал три ассиста на партнёров. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Тюкавина составляет 17 миллионов евро.

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