Геркус отреагировал на интерес "Зенита" к Тюкавину

- "Зенит" всё делает правильно. Он идёт за лучшим русским нападающим. Если москвичи оставляют футболиста, то понятно, что Тюкавин будет рассчитывать на борьбу за трофей. Также должен быть пересмотрен контракт нападающего. Сможет ли "Динамо" бороться за трофей? Это вопрос. Последние 50 лет не получалось. Я бы на месте Тюкавина перешёл в "Зенит", - приводит слова Геркуса "Спорт-Экспресс".
В прошлом сезоне чемпионата России 24-летний форвард провёл 22 матча, в которых забил 10 мячей и сделал три ассиста на партнёров. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Тюкавина составляет 17 миллионов евро.