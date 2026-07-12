Геркус отреагировал на интерес "Зенита" к Тюкавину

Фото: ФК "Динамо"

- " Зенит " всё делает правильно. Он идёт за лучшим русским нападающим. Если москвичи оставляют футболиста, то понятно, что Тюкавин будет рассчитывать на борьбу за трофей. Также должен быть пересмотрен контракт нападающего. Сможет ли " Динамо " бороться за трофей? Это вопрос. Последние 50 лет не получалось. Я бы на месте Тюкавина перешёл в "Зенит", - приводит слова Геркуса "Спорт-Экспресс"

По мнению функционера, петербургский клуб стремится подписать российского форварда, а самому футболисту стоит всерьёз рассмотреть такой вариант.В прошлом сезоне чемпионата России 24-летний форвард провёл 22 матча, в которых забил 10 мячей и сделал три ассиста на партнёров. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Тюкавина составляет 17 миллионов евро.