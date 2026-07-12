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Кечинов раскритиковал идею расширения чемпионата мира до 64 сборных

Валерий Кечинов считает, что чемпионат мира не нуждается в очередном расширении.
Фото: ФИФА
Экс-игрок сборных России и Узбекистана убеждён, что формат с 48 участниками уже является чрезмерным, а увеличение числа команд до 64 может негативно сказаться на уровне турнира.

- Если чемпионат мира расширят до 64 команд, будет много пассажиров. Увеличить на 16 сборных - это слишком. Слабых будет много. Мне кажется, такого не произойдёт, - приводит слова Кечинова "Советский спорт".

Поводом для обсуждения стало заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который не исключил, что организация рассмотрит вариант с увеличением числа участников мирового первенства до 64 национальных команд. При этом турнир 2026 года уже вошёл в историю как первый чемпионат мира с участием 48 сборных.

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