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Хавбек "Локомотива" оценил свои шансы попасть в сборную Аргентины
Сегодня, 01:46
Полузащитник "
Локомотива
" Лукас Вера практически исключил возможность своего появления в составе сборной Аргентины.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист признался, что не считает выступления в Российской премьер-лиге достаточным аргументом для вызова в национальную команду.
- Не верю, что если буду отлично играть в РПЛ, то смогу получить вызов в сборную Аргентины, как это было у Дугласа Сантоса и Луиса Энрике с Бразилией. Куда там..., - приводит слова Веры
"Спорт-Экспресс"
.
Вера присоединился к "
Локомотиву
" перед второй частью прошлого сезона. За московскую команду 29-летний футболист провёл 11 матчей во всех турнирах. Его соглашение с клубом действует до лета 2028 года.
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Лукас Вера
Локомотив
Сборная Аргентины
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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