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Хавбек "Локомотива" оценил свои шансы попасть в сборную Аргентины

Полузащитник "Локомотива" Лукас Вера практически исключил возможность своего появления в составе сборной Аргентины.
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист признался, что не считает выступления в Российской премьер-лиге достаточным аргументом для вызова в национальную команду.

- Не верю, что если буду отлично играть в РПЛ, то смогу получить вызов в сборную Аргентины, как это было у Дугласа Сантоса и Луиса Энрике с Бразилией. Куда там..., - приводит слова Веры "Спорт-Экспресс".

Вера присоединился к "Локомотиву" перед второй частью прошлого сезона. За московскую команду 29-летний футболист провёл 11 матчей во всех турнирах. Его соглашение с клубом действует до лета 2028 года.

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