Пономарёв одобрил отказ ЦСКА продавать Кругового в "Спартак"

Фото: ПФК ЦСКА

- Правильно "армейцы" поступили, что не отпустили Кругового в " Спартак ". Он себя неплохо чувствует в ЦСКА . Главное, чтобы не успокоился после наград. Он играл прилично в прошлом сезоне. Но если успокоится, то ему придёт конец, - цитирует эксперта Vprognoze

По мнению ветерана, защитник уже стал важной фигурой в составе красно-синих, однако ему необходимо сохранить прежнюю мотивацию.Ранее СМИ сообщали, что "Спартак" проявлял интерес к футболисту ЦСКА, однако трансфер так и не состоялся. В сезоне-2025/2026 Круговой провёл 43 официальных матча, набрав 16 очков по системе "гол+пас". Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.