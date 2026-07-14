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Пономарёв одобрил отказ ЦСКА продавать Кругового в "Спартак"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поддержал решение армейского клуба не расставаться с Данилом Круговым, несмотря на интерес со стороны "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению ветерана, защитник уже стал важной фигурой в составе красно-синих, однако ему необходимо сохранить прежнюю мотивацию.

- Правильно "армейцы" поступили, что не отпустили Кругового в "Спартак". Он себя неплохо чувствует в ЦСКА. Главное, чтобы не успокоился после наград. Он играл прилично в прошлом сезоне. Но если успокоится, то ему придёт конец, - цитирует эксперта Vprognoze.

Ранее СМИ сообщали, что "Спартак" проявлял интерес к футболисту ЦСКА, однако трансфер так и не состоялся. В сезоне-2025/2026 Круговой провёл 43 официальных матча, набрав 16 очков по системе "гол+пас". Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

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