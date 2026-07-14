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Испания открыла счёт в полуфинале ЧМ-2026

На 22-й минуте встречи с Францией испанцы вышли вперёд благодаря Микелю Оярсабалю, который уверенно реализовал пенальти.
Фото: Getty Images
Таким образом, команда Луиса де ла Фуэнте повела со счётом 1:0.

Пенальти был назначен за фол французов на Ламине Ямале в своей штрафной площади.

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