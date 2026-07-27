Вингер "Ахмата" Самородов высказался об интересе "Спартака"

Вингер "Ахмата" Максим Самородов высказался о возможном переходе в "Ахмат".

Фото: ФК "Ахмат"

— Вы сами говорите, что это слухи. Больше мне нечего сказать, - приводит слова Самородова "Чемпионат"

По словам Самородова, информация о "Спартаке" - слухи.В прошлом сезоне Максим Самородов провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет пять забитых мячей и десть голевых передач. Рыночная стоимость 24-летнего вингера оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро, его контракт с грозненцами рассчитан до лета 2028 года. Сообщалось, что в летнее трансферное окно футболистом интересовался московский "Спартак".