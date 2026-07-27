Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
20:00
РоторНе начат

Вингер "Ахмата" Самородов высказался об интересе "Спартака"

Вингер "Ахмата" Максим Самородов высказался о возможном переходе в "Ахмат".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Самородова, информация о "Спартаке" - слухи.

— Этим летом были слухи и новости, что "Спартак" интересуется тобой. Были ли контакты со "Спартаком"?
— Вы сами говорите, что это слухи. Больше мне нечего сказать, - приводит слова Самородова "Чемпионат".

В прошлом сезоне Максим Самородов провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет пять забитых мячей и десть голевых передач. Рыночная стоимость 24-летнего вингера оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро, его контракт с грозненцами рассчитан до лета 2028 года. Сообщалось, что в летнее трансферное окно футболистом интересовался московский "Спартак".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится