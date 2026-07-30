Орлов назвал главную проблему "Балтики" в новом сезоне

"Балтика" готова к сезону, но им будет очень трудно. Я не знаю, что там с центральным нападающим Хилем. Он, видимо, травмирован. Но у них мало игроков, которые могут забивать голы", — заявил Орлов.
В первом туре калининградцы были близки к сенсации в гостевом матче с ЦСКА. "Балтика" открыла счет уже на первой минуте, однако армейцы еще до перерыва забили дважды и одержали волевую победу со счетом 2:1. Во втором туре калининградцы сыграют с московским "Динамо" на своем поле.
Источник: "Радио Зенит"