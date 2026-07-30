Орлов назвал главную проблему "Балтики" в новом сезоне

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что калининградской "Балтике" будет крайне сложно добиться результата из-за серьезной проблемы в атаке.

Фото: ФК "Зенит"

"Балтика" готова к сезону, но им будет очень трудно. Я не знаю, что там с центральным нападающим Хилем. Он, видимо, травмирован. Но у них мало игроков, которые могут забивать голы", — заявил Орлов.