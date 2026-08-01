"Ленинградец" забил первые в сезоне голы и выиграл у "Сочи" в 3-м туре Первой лиги

"Сочи" уступил в гостях "Ленинградцу" в матче 3-го тура чемпионата (1:2).

Фото: телеграм-канал Первой лиги

Нападающий Артем Кулишев забил первый мяч команды в сезоне и вывел хозяев поля вперед на 64-й минуте. На 81-й минуте счет увеличился после автогола защитника Игоря Калинина. Спустя три минуты сам Калинин отыграл один гол, однако на большее сочинцев не хватило.



Таким образом команда из Ленинградской области одержали первую победу в чемпионате.



Первая лига



4 тур



Голы: Кулишев, 64, Калинин, 81 (аг) - Калинин, 84.



"Ленинградец": Смирнов, Ботака-Иобома, Кудрявцев, Калугин, Николаев, Родин, Морозов, Емельянов, Кенфак, Кулишев, Стефанович.



"Сочи": Дёгтев, Марсело, Литвинов, Солдатенков, Заика, Макарчук, Осипов, Кузьмин, Магаль, Игнатов, Мелёшин.



Предупреждения: Ботака-Иобома, 71, Кузьмин, 72, Першин, 74.



Удаления: Родин, 71, Игнатов, 71.

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Сочи