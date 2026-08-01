- У нас потихоньку определяются команды, которые в этом сезоне будут бороться за выживание. И, как я понимаю, одной из таких команд будет "Акрон". Вряд ли им удастся закрепиться. "Рубин" же выглядит очень неплохо. Думаю, кровь он многим в этом сезоне попортит.
- Мирлинд Даку переходит из "Рубина" в "Спартак". Насколько хорошее усиление для "красно-белых"?
- Конечно, неплохое усиление. Они же чемпионами хотят стать. Решение главного тренера и спортивного директора говорит о том, что им этот игрок нужен. Но футболист он, конечно, выше среднего. Думаю, в команду он впишется.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Экс-гендиректор "Спартака" высказался о вероятном трансфере Даку
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал Rusfootball.info победу "Рубина" над "Акроном" и переход нападающего казанцев Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"