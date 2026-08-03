Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, по всей видимости, продолжит карьеру в "Спартаке". Как сообщает аргентинский журналист Пабло Оливейра, московский клуб продлил соглашение с 27-летним футболистом до лета 2030 года.
По данным источника, красно-белые не рассматривают вариант продажи одного из своих лидеров и считают Барко ключевой фигурой команды.
Барко выступает за "Спартак" с января 2024 года после перехода из "Ривер Плейт". Нынешний сезон красно-белые начали с двух побед и после двух туров идут в группе лидеров РПЛ.
Барко продлил контракт со "Спартаком" до 2030 года — источник
По информации аргентинского журналиста Пабло Оливейры, "Спартак" продлил контракт с полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов