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Барко продлил контракт со "Спартаком" до 2030 года — источник

По информации аргентинского журналиста Пабло Оливейры, "Спартак" продлил контракт с полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, по всей видимости, продолжит карьеру в "Спартаке". Как сообщает аргентинский журналист Пабло Оливейра, московский клуб продлил соглашение с 27-летним футболистом до лета 2030 года.

По данным источника, красно-белые не рассматривают вариант продажи одного из своих лидеров и считают Барко ключевой фигурой команды.

Барко выступает за "Спартак" с января 2024 года после перехода из "Ривер Плейт". Нынешний сезон красно-белые начали с двух побед и после двух туров идут в группе лидеров РПЛ.

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