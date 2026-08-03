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Умяров заявил о давлении судей на "Спартак" с самого начала матча с "Ахматом"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после победы над "Ахматом" заявил, что красно-белые с первых минут ощущали давление со стороны арбитров.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров остался недоволен работой судейской бригады в матче второго тура РПЛ против "Ахмата".

"Когда в первые 15–20 минут происходит 2–3 чистых момента, а судья свистит, это тяжело. Когда начинается такое давление со стороны судей, вся команда это чувствует. Очень хорошо, что удалось это перебороть и победить", — сказал Умяров.

Футболист также прокомментировал эпизод с Русланом Литвиновым, отметив, что лично не видел момента нарушения, однако после игры обратил внимание на следы от шипов на ноге партнера.

Матч в Грозном завершился победой "Спартака" со счетом 2:1. В следующем туре красно-белые сыграют дома с "Краснодаром".

Источник: "Матч ТВ"

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