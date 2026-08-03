Умяров заявил о давлении судей на "Спартак" с самого начала матча с "Ахматом"

"Когда в первые 15–20 минут происходит 2–3 чистых момента, а судья свистит, это тяжело. Когда начинается такое давление со стороны судей, вся команда это чувствует. Очень хорошо, что удалось это перебороть и победить", — сказал Умяров.
Футболист также прокомментировал эпизод с Русланом Литвиновым, отметив, что лично не видел момента нарушения, однако после игры обратил внимание на следы от шипов на ноге партнера.
Матч в Грозном завершился победой "Спартака" со счетом 2:1. В следующем туре красно-белые сыграют дома с "Краснодаром".
Источник: "Матч ТВ"