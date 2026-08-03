Погребняк призвал Батракова уйти из "Локомотива"

"Я уже год назад говорил: как только поступит предложение, Батракову нужно уезжать и прогрессировать", — заявил Погребняк.
По его мнению, многое будет зависеть от конкретного варианта продолжения карьеры и финансовых условий. Экс-футболист отметил, что предложения от саудовских грандов вроде "Аль-Насра" или "Аль-Ахли" также заслуживают внимания. Кроме того, Погребняк убежден, что в случае перехода в "Зенит" 21-летний полузащитник смог бы усилить состав петербургской команды.
Источник: "Спорт день за днем"