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Погребняк призвал Батракова уйти из "Локомотива"

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что Алексею Батракову пора сделать следующий шаг в карьере и не исключил его переход как в "Зенит", так и в зарубежный клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший форвард сборной России Павел Погребняк уверен, что полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову не стоит затягивать с уходом из московского клуба, если появится достойное предложение.

"Я уже год назад говорил: как только поступит предложение, Батракову нужно уезжать и прогрессировать", — заявил Погребняк.

По его мнению, многое будет зависеть от конкретного варианта продолжения карьеры и финансовых условий. Экс-футболист отметил, что предложения от саудовских грандов вроде "Аль-Насра" или "Аль-Ахли" также заслуживают внимания. Кроме того, Погребняк убежден, что в случае перехода в "Зенит" 21-летний полузащитник смог бы усилить состав петербургской команды.

Источник: "Спорт день за днем"

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