"Галатасарай" продолжает работу над трансфером полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова. Как сообщает турецкий журналист Кая Темель, стамбульский клуб не отказался от идеи подписать 21-летнего россиянина и в ближайшее время направит железнодорожникам новое предложение.
По информации источника, "Галатасарай" намерен увеличить сумму оффера, рассчитывая убедить "Локомотив" отпустить одного из своих лидеров уже этим летом.
Ранее сообщалось, что московский клуб оценивает Батракова примерно в 30 млн евро, тогда как первое предложение турецкой стороны было значительно ниже — 20 млн. Контракт полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 28 млн евро.
СМИ: "Галатасарай" улучшает предложение ради трансфера Батракова
По данным турецкого журналиста Каи Темеля, "Галатасарай" готовит улучшенное предложение по полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"