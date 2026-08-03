Фабрицио Романо: "Ливерпуль" предложил за Баркола более 100 млн евро

По информации Фабрицио Романо, "Ливерпуль" начал официальные переговоры с "ПСЖ" о трансфере Брэдли Баркола.

Фото: Getty Images

"Ливерпуль" предпринял первую попытку приобрести нападающего "ПСЖ" Брэдли Баркола. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб уже начал официальные переговоры с парижанами и предложил за футболиста более 100 млн евро.



По данным источника, руководство "ПСЖ" считает эту сумму недостаточной и рассчитывает получить за одного из своих лидеров более выгодное предложение. При этом сам Баркола заинтересован в переходе на "Энфилд", о чем ранее уже сообщал Романо.



В минувшем сезоне 23-летний француз провел 49 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 млн евро.

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ПСЖ