Селюк заявил, что Талалаев заинтересован в продаже игроков "Балтики"

"Талалаев заинтересован в продажах, потому что получает процент. Все эти слова про "выстрел в голову" — игра на публику. Он готов продать всех, если кто-то купит всю команду "Балтики"", — заявил Селюк.
Кроме того, агент раскритиковал игровой стиль калининградцев. По его словам, "Балтика" делает ставку не на созидательный футбол, а на то, чтобы мешать играть сопернику.
Этим летом "Балтику" уже покинули защитник Кевин Андраде и вратарь Максим Бориско, который перешел в ЦСКА.
Источник: "Советский спорт"