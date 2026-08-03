Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:15
РостовНе начат
Родина
18:30
РубинНе начат
Динамо Мх
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
20:45
ЦСКАНе начат

Селюк заявил, что Талалаев заинтересован в продаже игроков "Балтики"

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заинтересован в продаже футболистов.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
Футбольный агент Дмитрий Селюк выступил с резонансным заявлением в адрес главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.

"Талалаев заинтересован в продажах, потому что получает процент. Все эти слова про "выстрел в голову" — игра на публику. Он готов продать всех, если кто-то купит всю команду "Балтики"", — заявил Селюк.

Кроме того, агент раскритиковал игровой стиль калининградцев. По его словам, "Балтика" делает ставку не на созидательный футбол, а на то, чтобы мешать играть сопернику.

Этим летом "Балтику" уже покинули защитник Кевин Андраде и вратарь Максим Бориско, который перешел в ЦСКА.

Источник: "Советский спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится