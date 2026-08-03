Селюк заявил, что Талалаев заинтересован в продаже игроков "Балтики"

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заинтересован в продаже футболистов.

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Талалаев заинтересован в продажах, потому что получает процент. Все эти слова про "выстрел в голову" — игра на публику. Он готов продать всех, если кто-то купит всю команду "Балтики"", — заявил Селюк.