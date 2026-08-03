Неймар признался, что пока не решил, завершит ли карьеру

Нападающий "Сантоса" Неймар заявил, что определится со своим будущим только после окончания контракта с бразильским клубом.

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"Не знаю, как долго буду играть. У меня контракт с "Сантосом" до декабря. Потом буду думать, что делать дальше: остаться, уйти в другой клуб, закончить карьеру или продолжить", — заявил Неймар.

Нападающий "Сантоса" Неймар рассказал, что пока не знает, сколько еще продолжит профессиональную карьеру.Форвард отметил, что сейчас полностью сосредоточен на выступлениях за "Сантос" и намерен выполнить условия своего соглашения. При этом он подчеркнул, что чувствует себя физически хорошо и пока не планирует торопиться с выбором.34-летний Неймар вернулся в "Сантос" в прошлом году. После ЧМ-2026 он объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. В текущем чемпионате страны нападающий забил шесть мячей и отдал две голевые передачи в девяти матчах.