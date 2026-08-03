Кержаков предложил изменить формат Кубка России

"Считаю, что команда должна сразу вылетать", — заявил Кержаков.
При этом специалист отметил и положительную сторону действующего формата. По его словам, увеличившееся количество матчей позволяет получать игровую практику футболистам, которые редко выходят на поле в чемпионате, и дает им возможность проявить себя перед тренерским штабом.
В первом туре группового этапа Кубка России "Зенит" сыграет с калининградской "Балтикой". Матч пройдет 6 августа и начнется в 20:45 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"