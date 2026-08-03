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Кержаков предложил изменить формат Кубка России

Михаил Кержаков выступил за изменение формата Кубка России и объяснил, какое правило считает несправедливым.
Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"
Тренер вратарей "Зенита" Михаил Кержаков раскритиковал действующий формат Кубка России. По его мнению, система, при которой команды после поражения в Пути РПЛ продолжают борьбу через Путь регионов, является несправедливой.

"Считаю, что команда должна сразу вылетать", — заявил Кержаков.

При этом специалист отметил и положительную сторону действующего формата. По его словам, увеличившееся количество матчей позволяет получать игровую практику футболистам, которые редко выходят на поле в чемпионате, и дает им возможность проявить себя перед тренерским штабом.

В первом туре группового этапа Кубка России "Зенит" сыграет с калининградской "Балтикой". Матч пройдет 6 августа и начнется в 20:45 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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