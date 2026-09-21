В рамках проведения подготовительного сбора, который пройдет в Казани, "Балтика" проведет два товарищеских матча, сообщает пресс-служба клуба.
3 октября команда Андрея Талалаева сыграет против "Рубина" и "Нефтехимика".
На международную паузу калининградцы ушли с 11 набранными очками в 9 стартовых турах РПЛ. На данный момент "Балтийцы" располагаются на 8-м месте в турнирной таблице.
"Балтика" назвала соперников по контрольным матчам
Стали известны планы калининградского клуба на паузу в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"