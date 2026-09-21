Тренер "Спартака": Даку будет добиваться того, чтобы быть номером один в атаке

Вижу, что его ни в коем случае не устраивает его позиция сейчас, он будет добиваться того, чтобы быть номером один в атаке. Нужно просто время, потому что "Спартак" — непростой клуб", - сказал Романов в эфире "Матч ТВ".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" в это летнее трансферное окно из казанского "Рубина". 28-летний футболист заключил с новым клубом трехлетний контракт.
В составе красно-белых албанский форвард принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых провел на поле 301 минуту и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Также на счету Даку одни голевой пас в двух играх за столичную команду в Кубке России