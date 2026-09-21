Тренер "Спартака": Даку будет добиваться того, чтобы быть номером один в атаке

Фото: ФК "Спартак"

Вижу, что его ни в коем случае не устраивает его позиция сейчас, он будет добиваться того, чтобы быть номером один в атаке. Нужно просто время, потому что " Спартак " — непростой клуб", - сказал Романов в эфире "Матч ТВ".

"Даку — очень качественный футболист и бомбардир. Нам нужен был такой игрок, голодный до голов, злой, такой эгоист по?своему, который любит быть все время самым опасным на поле. Я жду от него очень много. Вижу, как он адаптируется, как относится к играм и тренировкам. Я верю, что у него все будет хорошо.Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" в это летнее трансферное окно из казанского "Рубина". 28-летний футболист заключил с новым клубом трехлетний контракт.В составе красно-белых албанский форвард принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых провел на поле 301 минуту и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Также на счету Даку одни голевой пас в двух играх за столичную команду в Кубке России