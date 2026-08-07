Мамаев: Баринов очень не хотел покидать клуб, но "Локомотив" поставил его в такое положение

- Болельщики "Локомотива" незаслуженно освистывали Баринова. Дима внёс немалую лепту в историю клуба, брал чемпионство и Кубок. Он многое отдал клубу.
Насколько я знаю, Баринов очень не хотел покидать клуб, но "Локомотив" поставил его в такое положение, не оставив выбора. Баринов явно ушёл из клуба не из-за того, что ему перестало нравиться быть в команде, - приводит слова Мамаева Metaratings.
ЦСКА одержал выездную победу над московским "Локомотивом" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (5:4 - пен.). Болельщики красно-зеленых скандировали оскорбительные кричалки в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.
Напомним, что Баринов является воспитанником "железнодорожников" и был капитаном команды. В январе текущего года он перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро. Сообщалось, что красно-зеленые не смогли удовлетворить требования полузащитника по новому контракту и он решил не продлевать соглашение, которое истекало по окончании минувшего сезона.