Агкацев высказался об интересе "Ювентуса": а если инопланетяне прилетят?

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев с иронией отреагировал на слухи о возможном переходе в "Ювентус" и заявил, что не видит смысла обсуждать несостоявшийся трансфер.

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив

"Не знаю. Оффера не было, нет смысла об этом говорить", — ответил Агкацев на вопрос о возможном переходе в турецкий клуб.

"Вот если бы… Зачем обсуждать "если бы"? А если инопланетяне прилетят, то что?" — заявил Агкацев.