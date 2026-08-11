Агкацев высказался об интересе "Ювентуса": а если инопланетяне прилетят?

"Не знаю. Оффера не было, нет смысла об этом говорить", — ответил Агкацев на вопрос о возможном переходе в турецкий клуб.
Когда вратарю предложили представить аналогичную ситуацию с "Ювентусом", он ответил еще категоричнее.
"Вот если бы… Зачем обсуждать "если бы"? А если инопланетяне прилетят, то что?" — заявил Агкацев.
По данным СМИ, "Ювентус" проявлял интерес к 24-летнему россиянину этим летом. Также сообщалось, что "Фенербахче" предлагал "Краснодару" за Агкацева 10 млн евро, однако российский клуб рассчитывает получить за своего вратаря более крупную сумму.
Источник: "Советский спорт"