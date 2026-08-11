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Агкацев высказался об интересе "Ювентуса": а если инопланетяне прилетят?

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев с иронией отреагировал на слухи о возможном переходе в "Ювентус" и заявил, что не видит смысла обсуждать несостоявшийся трансфер.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Станислав Агкацев прокомментировал информацию об интересе со стороны зарубежных клубов. Ранее в СМИ сообщалось, что российского голкипера рассматривали "Ювентус" и "Фенербахче".

"Не знаю. Оффера не было, нет смысла об этом говорить", — ответил Агкацев на вопрос о возможном переходе в турецкий клуб.

Когда вратарю предложили представить аналогичную ситуацию с "Ювентусом", он ответил еще категоричнее.

"Вот если бы… Зачем обсуждать "если бы"? А если инопланетяне прилетят, то что?" — заявил Агкацев.

По данным СМИ, "Ювентус" проявлял интерес к 24-летнему россиянину этим летом. Также сообщалось, что "Фенербахче" предлагал "Краснодару" за Агкацева 10 млн евро, однако российский клуб рассчитывает получить за своего вратаря более крупную сумму.

Источник: "Советский спорт"

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