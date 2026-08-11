Экс-судья Федотов жестко прошелся по судейству в РПЛ: так не должно быть

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"Надо было дождаться, чем закончится эпизод. И уже после этого VAR должен был смотреть, было ли нарушение. Департамент рекомендовал поднимать планку единоборств. А Шафеев своими действиями перечеркнул труды руководителей. Формально был контакт, но по всем рекомендациям это не нарушение. Нехорошая тенденция, что арбитры ФИФА ошибаются. Так не должно быть. Вы не первый год работаете", — сказал Федотов.