Экс-судья Федотов жестко прошелся по судейству в РПЛ: так не должно быть

После единоборства с участием Максима Осипенко футболист махачкалинцев получил возможность выйти один на один, однако Шафеев остановил игру из-за нарушения. Федотов считает, что арбитру следовало позволить атаке продолжиться.
"Надо было дождаться, чем закончится эпизод. И уже после этого VAR должен был смотреть, было ли нарушение. Департамент рекомендовал поднимать планку единоборств. А Шафеев своими действиями перечеркнул труды руководителей. Формально был контакт, но по всем рекомендациям это не нарушение. Нехорошая тенденция, что арбитры ФИФА ошибаются. Так не должно быть. Вы не первый год работаете", — сказал Федотов.
Матч завершился победой московского "Динамо" со счетом 3:1. Все четыре мяча команды забили после 77-й минуты.
Источник: "Чемпионат"