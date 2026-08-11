Сергей Ташуев оценил первые матчи "Спартака" под руководством Хуана Карседо. По мнению специалиста, делать окончательные выводы пока рано, однако уже сейчас в игре московской команды заметна серьезная зависимость от индивидуального мастерства футболистов.
"Мне кажется, что Карседо сильно полагается на индивидуальные качества своих футболистов. Достаточно закрыть Солари и Барко, а, может, и Маркиньоса, и игра сразу же пропадет. Альтернатив он, видимо, пока не придумал. Взять тот же матч против "Краснодара". Быстрый гол сыграл с красно-белыми злую шутку, они не смогли справиться с этим и развить преимущество. А вот "Краснодар" собрался и сделал то, что должен был сделать "Спартак".
Плюс мне кажется, что Карседо сильно полагается на индивидуальные качества своих футболистов. Достаточно закрыть Солари и Барко, а, может, и Маркиньоса, и игра сразу же пропадёт. Альтернатив он, видимо, пока не придумал. Но время ещё есть, давайте подождём несколько туров", — сказал Ташуев.
Ташуев назвал главную проблему "Спартака" Карседо: игра сразу пропадет
Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев в беседе с Rusfootball.info высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"