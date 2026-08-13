Всего в третьем раунде Пути регионов примут участие 28 команд. Матчи пройдут с 25 по 27 августа. Точное расписание будет известно позднее. В следующем этапе победители встретятся с клубами из Первой лиги.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский "Спартак". Красно-белые обыграли "Краснодар" в финале турнира (1:1, 4:3 - пенальти).
Стали известны все пары третьего раунда Пути регионов Кубка России
Пресс-служба Кубка России объявила все пары следующего раунда Пути регионов.
Фото: РФС