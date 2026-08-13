По информации источника, "Эспаньол" заинтересован в Ване Дркушиче. Идею трансфера продвигает исполнительный директор испанского клуба Рамон Мончи, который следил за футболистом со времен его выступления за "Сочи".
Отмечается, что переход игрока в ПАОК может не состояться, так как греческая команда не предоставила сине-бело-голубым банковских гарантий.
Дркушич выступает в составе петербургского "Зенита" с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник суммарно провел 147 минут в трех матчах, результативными действиями не отличился. Соглашение словенского футболиста с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
Клуб Ла Лиги заинтересован в футболисте "Зенита" - источник
Игрок сине-бело-голубых может продолжить карьеру в Испании.
Фото: ФК "Зенит"