"Краснодар" обратился к Сперцяну после его первого гола за "Аль-Ахли"

Фото: ФК "Аль-Ахли"

"Эдо, как же ты хорош. Первый матч за "Аль-Ахли", сразу дебютный гол и победа в стартовом туре чемпионата Саудовской Аравии. Наш топчик", - написано в Telegram-канале клуба

"Аль-Ахли" стартовал в чемпионате Саудовской Аравии с минимальной победы над "Аль-Диръией" (1:0). Единственный мяч на 25-й минуте встречи забил новичок клуба Эдуард Сперцян.Армянский хавбек является воспитанником "Краснодара". Всего за основную команду быков 26-летний футболист провел 185 матчей, забил 58 голов и отдал 50 результативных передач. В июле 2026 года игрок перешел в "Аль-Ахли".