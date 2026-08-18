Спортдир "Локомотива" опроверг информацию о переходе Батракова в "Галатасарай"

"Правда ли, что Батраков переходит в "Галатасарай"? Нет", — заявил Ульянов.
Ранее турецкий журналист Эртан Сюзгюн сообщал, что 21-летний россиянин должен в ближайшие дни прилететь в Стамбул для завершения сделки. Однако 18 августа Батраков прибыл вместе с "Локомотивом" в Ростов-на-Дону на матч Кубка России.
Батраков является воспитанником железнодорожников. За основную команду он провел 84 встречи во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 23 результативные передачи. Контракт хавбека с "Локомотивом" действует до 2029 года.
Источник: "РБ Спорт"