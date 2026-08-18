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Спортдир "Локомотива" опроверг информацию о переходе Батракова в "Галатасарай"

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов опроверг информацию о переходе Алексея Батракова в турецкий "Галатасарай".
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Будущее Алексея Батракова остается связано с "Локомотивом". Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов заявил, что информация о готовящемся трансфере полузащитника в "Галатасарай" не соответствует действительности.

"Правда ли, что Батраков переходит в "Галатасарай"? Нет", — заявил Ульянов.

Ранее турецкий журналист Эртан Сюзгюн сообщал, что 21-летний россиянин должен в ближайшие дни прилететь в Стамбул для завершения сделки. Однако 18 августа Батраков прибыл вместе с "Локомотивом" в Ростов-на-Дону на матч Кубка России.

Батраков является воспитанником железнодорожников. За основную команду он провел 84 встречи во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 23 результативные передачи. Контракт хавбека с "Локомотивом" действует до 2029 года.

Источник: "РБ Спорт"

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